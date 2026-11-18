Eskişehir'de soğuk havaya aldırış etmeyen bir kadının, kucağındaki bebekle birlikte Alpu Köprülü Kavşağı'nda dilenip sürücülerden para istemesi dikkat çekti.

Kentte etkisini gösteren soğuk havaya rağmen trafik ışıklarında bekleyen sürücülere yaklaşarak dilencilik yapan kadın vatandaşların tepkisini çekti. Odunpazarı ilçesi Alpu Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana gelen olayda, kucağında bir bebek bulunan kadının, kırmızı ışıkta duran araçların arasına girerek uzun süre para istediği görüldü. Hem kendi can güvenliğini hem de kucağındaki bebeğin sağlığını tehlikeye atan kadının, soğuk havaya rağmen kavşaktaki bekleyişini sürdürmesi çevredeki vatandaşlar tarafından tepki çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı