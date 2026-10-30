Eskişehir'de cuma namazı çıkışında siyah çöp poşetiyle dilenen kadın dikkat çekti

Eskişehir'de cuma namazı çıkışında siyah çöp poşetiyle dilenen kadın dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde cuma namazı çıkışında siyah çöp poşetiyle dilenen kadın dikkat çekti. Kocasının cezaevinde olduğunu söyleyerek yanındaki çocukla cemaatten para isteyen kadının poşetine bazı vatandaşlar para attı.
Eskişehir'de siyah çöp poşeti ile cuma namazı çıkışında dilenen kadın dikkat çekti.
Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Orhan Erdem bulvarı üzerinde bulunan Organize Sanayi Cami'nin önünde cuma namazı çıkışında siyah çöp poşeti ile dikkat çekti. Namazdan çıkan vatandaşlara kocasının cezaevinde olduğunu söyleyen kadın cemaatten para talep etti. Yanındaki çocuğuyla birlikte dilenen kadının tuttuğu poşete bazı vatandaşların para attığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı