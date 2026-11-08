Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de kamyonet kasasına tutunan patenli şahıs kask kamerasına yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Odunpazarı'nda kamyonetin kasasına tutunarak patenle hızla ilerleyen şahıs trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı; sürücünün tepkisi üzerine patenli şahıs kamyonetin kasasını bırakıp yoldan ayrıldı.

Eskişehir'de Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunarak patenle hızla ilerleyen şahıs hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atarken, o anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yoğun trafik akışının olduğu sol şeritte, hızla ilerleyen bir kamyonetin arkasına tutunan patenli şahıs, trafikteki herkesin şaşkın bakışları arasında tehlikeli bir yolculuk yaptı. Kamyonetin arkasında yüksek hızla süratle ilerleyen şahsın bu tehlikeli akrobasisi, arkadan gelen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durumun tehlikesini fark eden motosiklet sürücüsünün tepki gösterdiği, bunun üzerine patenli şahsın pikabın kasasını bırakarak yoldan ayrıldığı görüldü. Hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayan bu tehlikeli anlar 'pes' dedirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü rapçi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi

Yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan UFC Başkanı Dana White'a sürpriz teklif: Basın sözcüsü ol

Beyaz Saray basın sözcülüğünü öyle bir isme teklif etti ki şaşarsınız!
Oscar ödüllü yönetmen Sebastian Lelio hayatını kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen evinde ölü bulundu
Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, heyelan, fırtına bir arada geliyor
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut 2028'e kadar tamamlanacak

Yüz binlerin beklediği haberi verdi: 2028'e kadar tamamlanacak
Gaziantep'te feci kaza! Lastiği patlayan araç üst geçidin ayağına ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiği patladı, üst geçidin ayağına ok gibi saplandı! 2 ölü var
Polonya saldırısında şüphelinin aşırı sağ bağlantısı dikkat çekti

İçişleri Bakanı açıkladı: 6 kişinin öldüğü saldırıda aşırı sağ izleri

Şişli'de bomba paniği! Şüpheli cisim oyuncak çıktı

Şişli'de bomba alarmı! Çöpten çıkan şey herkesi şaşırttı