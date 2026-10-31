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Eskişehir Odunpazarı'nda silahlı hane baskını ihbarı aile içi kavgayla sonuçlandı

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Eskişehir Odunpazarı'nda silahlı hane baskını ihbarı aile içi kavgayla sonuçlandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 112'ye yapılan silahlı hane baskını ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde olayın aile içi kavga olduğu anlaşıldı; bir kadın eşi hakkında şikayetçi oldu ve ikisi ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Eskişehir'de hane baskını ihbarı ekipleri teyakkuza geçirirken, adrese gidildiğinde olayın aile içi kavga olduğu anlaşıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Sarımenekşe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hane baskını yapıldığı ve şahısların silahlı olabileceği ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde, olayın aile içi kavga olduğu anlaşıldı. Bir kadın, eşi hakkında şikayetçi oldu. Kadın ve eşi, ifadeleri alınmaları için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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