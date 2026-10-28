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Eskişehir Odunpazarı'nda alkollü şahıs apartman kapısı camını kırınca ağır yaralandı

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Eskişehir Odunpazarı'nda alkollü şahıs apartman kapısı camını kırınca ağır yaralandı
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Eskişehir Odunpazarı'nda alkollü şahıs, apartman giriş kapısını açmaya çalışırken kırılan camlarla ağır yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan şahıs için bina sakinleri, babasıyla görüşerek şikayetçi olmadı.

Eskişehir'de bir apartmanın giriş kapısını açmaya çalışırken kırılan camlar nedeniyle vücudunda oluşan derin kesikler sonucu aşırı kan kaybeden alkollü şahıs, polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, bir apartmanın giriş kapısını zorlayarak açmaya çalıştı. Şahsın hamlesi sırasında kapının camı patlayarak kırıldı. Kırılan cam parçaları nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesikler oluşan şahıs, olay yerinde ağır şekilde yaralandı.

Apartman girişi ve merdivenler kan gölüne döndü

Gece saatlerinde yaşanan olayda yaralı şahsın hareket etmesiyle birlikte apartman girişi ve ara katlar kan izleriyle doldu. Bina sakinleri gördükleri manzara karşısında büyük panik ve korku yaşadı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aşırı kan kaybettiği belirlenen alkollü kişiye ilk müdahaleyi binanın girişinde yaptı. Yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baba ile görüşüp şikayetçi olmadılar

Yaşanan korku dolu anların ardından apartman sakinleri, yaralanan şahsın babasıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Bina sakinleri, benzer bir olayın bir daha tekrarlanmaması şartıyla şahıs ve ailesinden şikayetçi olmaktan vazgeçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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