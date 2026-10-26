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Eskişehir'de kadın sürücünün motosikletliye yönelmesi kask kamerasına yansıdı

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Eskişehir'de kadın sürücünün motosikletliye yönelmesi kask kamerasına yansıdı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde trafikte çıkan tartışmada kadın sürücü, aracından inerek motosikletlinin üzerine yürüdü ve o anlar kask kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü, görüntülerle birlikte Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kadın sürücüden şikayetçi oldu.

Eskişehir'de trafikte çıkan tartışmada kadın sürücünün aracından inerek motosikletlinin üzerine yürüdüğü anlar kask kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay, Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle cadde üzerinde ilerleyen E.S., arkasından gelen bir kadın sürücünün kendisini taciz ettiğini ve yanından küfrederek geçtiğini iddia etti. Işıklarda durarak beklediği esnada yanına gelen sürücüye durumu sormak istediğini belirten genç ile otomobil sürücüsü kadın arasında sözlü tartışma çıktı.

Aracından inip üzerine yürüdü

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın sürücü önce aracının kapısını motosikletin üzerine doğru açtı, ardından aracından inerek küfürler savurup motosikletlinin üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik ve karşılıklı sözlü tartışma motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan tartışmanın ardından E.S., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek görüntülerle birlikte kadın sürücü hakkında şikayette bulundu.

"Can güvenliğimiz için korkuyoruz"

Olay anını anlatan motosiklet sürücüsü E.S., "Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinden stadyum istikametine doğru ilerlerken arkamdan gelen kadın sürücü taciz etmeye başladı. Yanımdan küfür ederek ve kornaya basarak geçti. Yanına gidip 'Ne oldu abla?' diye sorduğumda birden yükselerek küfretmeye başladı. Kapıyı üzerime açtı, motoruma ve bana vurmaya kalktı. Ben de kapıyı iterek kapattım. Daha sonra arabadan inerek üzerime koştu. Ben de video kaydını başlattım. Plakamı aldığını ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ben de elimde görüntü olduğunu, motordan inmediğimi belirttim. Emniyete gidip şikayetçi oldum" dedi.

Trafikteki tehlikelere dikkat çeken E.S., "Trafiğe çıkmaktan değil, can güvenliğimiz için korkuyoruz. Silah olabilir, bıçak olabilir, üstümüze kapı açılıyor veya araba sürülüyor. Önümüze kırabiliyorlar. Bu tür olaylar trafikte sık yaşanıyor ve korkutucu hale geliyor. Şikayetçi oldum, sürecin takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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