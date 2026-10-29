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Eskişehir'de 29 Ekim kutlamalarında jandarma ve komando gösterisi damga vurdu

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Eskişehir'de 29 Ekim kutlamalarında jandarma ve komando gösterisi damga vurdu Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de 29 Ekim kutlamalarında jandarma ve komando gösterisi damga vurdu
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Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Odunpazarı Atatürk Bulvarı'nda sahne alan jandarma ve komando birlikleri taktik gösterileriyle törene damga vurdu. Vatandaşlar, tüfekli geçiş ve gösterileri cep telefonlarıyla kaydetti.

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan jandarma ve komando birliklerinin sergilediği gösteriler adeta nefes kesti.

Odunpazarı Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında jandarma ve komandoların gösterisi törene damga vurdu. Tören alanında yerlerini alan eğitimli komando birlikleri, sergiledikleri taktik gösteriler, tüfekli hareketler ve zorlu koreografileriyle izleyenleri büyüledi. Hareketleri uyumla gerçekleştiren ekipler, tören alanını dolduran yüzlerce Eskişehirliye gurur dolu anlar yaşattı.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteriyi ilgiyle takip eden vatandaşlar, jandarma ve komando birliklerinin tüfekli geçiş ve gösterilerini cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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