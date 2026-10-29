AK Partili Albayrak, Odunpazarı Belediyesinin 419 bin lira kira aldığını öne sürdü

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Kurşunlu Külliyesi üzerinden yaşanan tartışmalara ilişkin Odunpazarı Belediyesinin kiracılardan 419 bin lira kira tahsil ederken Vakıflar Genel Müdürlüğüne 123 bin lira kira ödediğini öne sürerek, belediyeden gelir-gider tablosunu açıklamasını istedi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Kurşunlu Külliyesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunurken belediyenin geçmişteki uygulamalarını ve mevcut sorumluluklarını da açıklaması gerektiğini savundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmede kendilerine aktarılan bilgiye göre, belediyenin külliyedeki kiracılardan 419 bin lira kira tahsil ettiğini, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ise 123 bin lira kira ödediğini belirten Albayrak, kira gelirlerinin dökümünün ve bu gelirlerin ne kadarının sanatçıları ve esnafı desteklemek için kullanıldığının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Kurşunlu Külliyesi'nin ebru, tezhip, minyatür, hat, gümüş işçiliği ve lületaşı gibi geleneksel sanatların bir arada yaşatıldığı bir merkez olduğunu ifade eden Albayrak, külliyede faaliyet gösteren bu sanatçıların ve atölyelerin sayısının azaldığını ileri sürdü.

Albayrak, geçmişte külliyede çalışan sanatçıların yüksek kira ve ecrimisil bedelleri, ihale süreçleri ve tahliyelerle ilgili sorunlar yaşadıklarını anlattığını aktararak, "Bu sanatçıları ayrılmak zorunda bırakan koşulları kim oluşturdu? Kaybolan sanat çeşitliliğinin sorumlusu kim?" sorularını yöneltti.

Belediyenin sözleşme süreçlerini takip etmesi ve esnafın faaliyetlerinin devamı için çözüm üretmesi gerektiğini savunan Albayrak, belediyenin bu süreçte hangi adımları attığının belgeleriyle açıklanmasını talep etti.

Albayrak, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmede, külliyenin tarihi kimliğine ve aslına uygun biçimde değerlendirilmesi yaklaşımının kendilerine aktarıldığını belirterek, mevcut esnaf ve sanatçıların faaliyetlerinin de bu çerçevede ele alınacağını ifade etti.

Külliyedeki bütün sanat faaliyetlerinin kesin olarak sona ereceği yönünde bir tablo sunulmasını doğru bulmadığını kaydeden Albayrak, yapının tarihi ve manevi kimliğinin korunması, geleneksel sanatların yaşatılması ve vatandaşların bu ortak mirastan yararlanmasının önemine dikkati çekti.

Albayrak, belediyenin müzelerindeki koleksiyonların korunması ve uygun mekanlarda sergilenmesine yönelik planlarını da açıklaması gerektiğini belirterek, Kurşunlu Külliyesi'ndeki tartışmalarda belediyenin geçmişteki uygulamalarına ilişkin sorumluluklarını göz ardı etmemesi gerektiğini savundu.

Kaynak: AA