Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de 190 tutuklu ve hükümlüye aile içi iletişim semineri verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 190 tutuklu ve hükümlüye aile içi iletişim semineri verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Odunpazarı 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlülere yönelik Aile İçi İletişim semineri düzenledi. Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamındaki seminere 190 tutuklu ve hükümlü katıldı.

Eskişehir'de cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında "Aile İçi İletişim" konulu seminer düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Odunpazarı 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlülere yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Aile Eğitim Programı (AEP) ve Modüler AEP çerçevesinde düzenlenen programda, katılımcılara aile içi iletişimin önemi aktarıldı. Gerçekleştirilen seminere 190 tutuklu ve hükümlünün katılım sağladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana

Yine seven sevmeyen herkesten alkış aldı! Arda'dan ders gibi sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı: Halkımız aptal

Yardımcısı çok öfkelendi: İsrail halkı aptal
Nijerya'da cuma namazı sırasında katliam! Ölü sayısı 62'ye yükseldi

Cuma namazı sırasında katliam! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak

Netanyahu'ya büyük darbe vurdular! Koalisyon artık onlarsız olmaz
Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım

Kan donduran yazışmalar: Ver iki yüz ben kurşunlarım
İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var

İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül

19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Karamürsel'de 7 katlı apartmanın kolon ve kirişlerinden ses geldi! 33 kişi tahliye edildi

Kolonlardan gelen sesler korkuttu! 33 kişi evini terk etti