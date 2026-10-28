Eskişehir'de 190 tutuklu ve hükümlüye aile içi iletişim semineri verildi

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Eskişehir'de cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında "Aile İçi İletişim" konulu seminer düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Odunpazarı 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlülere yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Aile Eğitim Programı (AEP) ve Modüler AEP çerçevesinde düzenlenen programda, katılımcılara aile içi iletişimin önemi aktarıldı. Gerçekleştirilen seminere 190 tutuklu ve hükümlünün katılım sağladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı