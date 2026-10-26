Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'in Sevinç Mahallesi'ne 15 kilometrelik doğal gaz hattı 4 ayda tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Sevinç Mahallesi'ne 15 kilometrelik doğal gaz hattı 4 ayda tamamlandı Haber Videosunu İzle
Eskişehir'in Sevinç Mahallesi'ne 15 kilometrelik doğal gaz hattı 4 ayda tamamlandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Odunpazarı'ndaki Sevinç Mahallesi'ne döşenen 15 kilometrelik doğal gaz hattı etkinlikle hizmete sunuldu. AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, hattın 4 ayda tamamlandığını ve 380 abone alındığını belirterek mahallenin bu kış doğal gazla ısınacağını söyledi.

Eskişehir'in Sevinç Mahallesi'ne yeni döşenen doğal gaz hattı, düzenlenen etkinlikle hizmete sunuldu. Mahallelilerle bir araya gelen AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 4 ay gibi kısa bir sürede 15 kilometrelik şebeke hattının tamamlandığını belirterek, mahallenin bu kış doğal gaz konforuyla ısınacağını söyledi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sevinç Mahallesi'nde yapımı tamamlanan doğal gaz hattının açılışı gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri ve partililerin katıldığı etkinlikte konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yürütülen çalışmalar ve Türkiye genelindeki doğal gaz altyapısı hakkında bilgi verdi.

"15 kilometrelik şebeke 4 ayda tamamlandı"

Sevinç Mahallesi'ndeki yatırıma değinen Dönmez, "Sizlerin duası ve gayretiyle, işe başladıktan sonra 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde doğal gazı ayağınıza getirdik. Buraya yapılan şebekenin büyüklüğü yaklaşık 15 kilometreyi buldu ve 380 abone alındı. Bu kış mahallemizin tamamına yakını doğal gazla ısınır hale gelecek. Artık evlerimizde kömür taşıma ve odun kırma derdi kalmayacak" dedi.

Alpu'nun da önümüzdeki günlerde doğal gaz kullanmaya başlayacağını aktaran Dönmez, mahalle içi ulaşımı daha güvenli hale getirecek bypass hattı tamamlandığında bölgeyi tekrar ziyaret edeceğini belirtti.

"Karadeniz gazında ikinci fazın önemli bir aşaması geçildi"

Türkiye'nin doğal gaz erişim oranının yüzde 80'i geçtiğini vurgulayan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ve üretim süreçlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Karadeniz'de rezerv miktarımız 780 milyar metreküpe ulaştı. Geçtiğimiz hafta ikinci fazın önemli bir merhalesini daha geride bıraktık. Artık doğal gazı kıyıdan 170 kilometre açıkta, kuyuların üstünde kuracağımız yeni platformla üreteceğiz. Günlük kapasitesi 10 milyon metreküp, yıllık ise 3,5 milyar metreküp olacak. İkinci faz tamamlandığında yaklaşık 8 milyon konutumuz yerli doğal gaz kullanır hale gelecek. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde üçüncü fazı da tamamladığımızda gazın tamamını karaya gönderir olacağız."

Ev ziyaretinde ilk ocak yakıldı

Konuşmasının ardından mahalledeki bir haneyi ziyaret eden Dönmez, doğal gazla çalışan ocağı yakarak aileyle sohbet etti ve çay içti. Etkinlik, mahallelilerin tebrikleri ve teşekkürleriyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
SPK düğmeye bastı! Nitelikli yatırımcı limiti 50 milyon liraya yükseldi

Yeni kararla bütün hesaplar değişti! Artık 10 milyon lira da yetmiyor
Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Sevgilisinden ayrıldı, 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
2 ile turuncu, 3 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 75 kilogram yağış bekleniyor

Meteoroloji'den korkutan uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Gürcistan'da yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı

Ünlü dizinin oyuncusu Karadağ'da yakalandı, Türkiye'ye getirildi
Fatih Erbakan'dan 'fon' mesajı! Bakanlı-vekilli çağrı

Erbakan'dan "fon" çıkışı! Bakanlı-vekilli çağrı
Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu

Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt

Şu şekilde İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna verdiği yanıt bomba
Trabzon'a denizin üzerine yeni havalimanı! 100 milyon ton dolgu yapılacak, şantiye kuruluyor

Denize 100 milyon ton dolgu! Yeni havalimanı o ile yapılıyor
20 dönümlük tarlada korkutan olay! Dev yarıklar oluştu

20 dönümlük tarlada korkutan olay
Brezilya'da sandıktan 'İsrail karşıtlığı' çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı

Netanyahu'ya büyük şok! Sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı