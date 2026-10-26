Eskişehir'in Sevinç Mahallesi'ne 15 kilometrelik doğal gaz hattı 4 ayda tamamlandı

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Eskişehir'in Sevinç Mahallesi'ne yeni döşenen doğal gaz hattı, düzenlenen etkinlikle hizmete sunuldu. Mahallelilerle bir araya gelen AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 4 ay gibi kısa bir sürede 15 kilometrelik şebeke hattının tamamlandığını belirterek, mahallenin bu kış doğal gaz konforuyla ısınacağını söyledi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sevinç Mahallesi'nde yapımı tamamlanan doğal gaz hattının açılışı gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri ve partililerin katıldığı etkinlikte konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yürütülen çalışmalar ve Türkiye genelindeki doğal gaz altyapısı hakkında bilgi verdi.

"15 kilometrelik şebeke 4 ayda tamamlandı"

Sevinç Mahallesi'ndeki yatırıma değinen Dönmez, "Sizlerin duası ve gayretiyle, işe başladıktan sonra 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde doğal gazı ayağınıza getirdik. Buraya yapılan şebekenin büyüklüğü yaklaşık 15 kilometreyi buldu ve 380 abone alındı. Bu kış mahallemizin tamamına yakını doğal gazla ısınır hale gelecek. Artık evlerimizde kömür taşıma ve odun kırma derdi kalmayacak" dedi.

Alpu'nun da önümüzdeki günlerde doğal gaz kullanmaya başlayacağını aktaran Dönmez, mahalle içi ulaşımı daha güvenli hale getirecek bypass hattı tamamlandığında bölgeyi tekrar ziyaret edeceğini belirtti.

"Karadeniz gazında ikinci fazın önemli bir aşaması geçildi"

Türkiye'nin doğal gaz erişim oranının yüzde 80'i geçtiğini vurgulayan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ve üretim süreçlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Karadeniz'de rezerv miktarımız 780 milyar metreküpe ulaştı. Geçtiğimiz hafta ikinci fazın önemli bir merhalesini daha geride bıraktık. Artık doğal gazı kıyıdan 170 kilometre açıkta, kuyuların üstünde kuracağımız yeni platformla üreteceğiz. Günlük kapasitesi 10 milyon metreküp, yıllık ise 3,5 milyar metreküp olacak. İkinci faz tamamlandığında yaklaşık 8 milyon konutumuz yerli doğal gaz kullanır hale gelecek. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde üçüncü fazı da tamamladığımızda gazın tamamını karaya gönderir olacağız."

Ev ziyaretinde ilk ocak yakıldı

Konuşmasının ardından mahalledeki bir haneyi ziyaret eden Dönmez, doğal gazla çalışan ocağı yakarak aileyle sohbet etti ve çay içti. Etkinlik, mahallelilerin tebrikleri ve teşekkürleriyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı