Eskişehir'de Türkmen Dağı'nda etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Eskişehir'de Türkmen Dağı'nda etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Türkmen Dağı'nda dün gece ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Bölgede hava sıcaklığı eksi seviyelere gerilerken bazı vatandaşlar kar üzerinde ATV ile gezinti yaptı.
Eskişehir'de yer alan Türkmen Dağı'nda, dün gece ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebi ile beyaza büründü.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yukarıkalabak Mahallesi sınırlarında yer alan Türkmen Dağı'nda, dün gece ve sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının eksi seviyelere gerilediği bölgede yüksek kesimler beyaza büründü. Oluşan manzara kartpostalları aratmadı. Bazı vatandaşlar kar üzerinde ATV ile gezinti yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı