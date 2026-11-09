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Eskişehir'de Türkmen Dağı'nda etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

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Eskişehir'de Türkmen Dağı'nda etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de Türkmen Dağı'nda etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Türkmen Dağı'nda dün gece ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Bölgede hava sıcaklığı eksi seviyelere gerilerken bazı vatandaşlar kar üzerinde ATV ile gezinti yaptı.

Eskişehir'de yer alan Türkmen Dağı'nda, dün gece ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebi ile beyaza büründü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yukarıkalabak Mahallesi sınırlarında yer alan Türkmen Dağı'nda, dün gece ve sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının eksi seviyelere gerilediği bölgede yüksek kesimler beyaza büründü. Oluşan manzara kartpostalları aratmadı. Bazı vatandaşlar kar üzerinde ATV ile gezinti yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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