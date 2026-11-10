Odunpazarı Kaymakamı Şahin, Sivrihisarlılar Derneği'nde kurs çalışmalarını dinledi

Odunpazarı Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Sivrihisarlılar Derneği'ni ziyaret ederek yöneticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede; Sivrihisarlılar Dernek Başkanı İsmail Arslan ile Odunpazarı Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Odunpazarı'na yönelik çalışmalar ve ilçenin öncelikli ihtiyaçları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede; ilçede yaşayan vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunulması, sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemi ele alındı. Görüşme ve ziyaret; Sivrihisarlılar Derneği'nde gerçekleştirildi.

Sivrihisarlılar Dernek Başkanı İsmail Arslan, "Derneğimizde Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile birlikte çeşitli dallarda kurslar açıyoruz. Ayrıca, 2 tane Türk Halk Müziği kursu açtık ve sanatçılarımız ve kursiyerlerimiz eğitimlerini sürdürmektedir. Kurslar sayesinde kursiyerlerimiz; hem meslek sahibi hem de bilgi sahibi oluyorlar. Ayrıca vakitlerini kurslarda öğrendikleri bilgilerle değerlendiriyorlar. Eskişehir'de 150 bin Sivrihisarlı yaşamaktadır.

Odunpazarı Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, "Eskişehir, eğitim yönünden başarılı bir şehirdir. Eskişehir, sanayi yönünden, turizm ve termal yönünden çok gelişmiş şehirdir. Eskişehir'de her hafta bir mahalleyi ziyaret ediyorum vatandaşların sorun ve istekleri dinliyorum. Ayrıca her hafta bir okulu ziyaret ediyorum ve çalışmalar hakkında bilgi alıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı