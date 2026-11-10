Eskişehir'de 42 yaşındaki kadın inşaatın ikinci katından düşerek ağır yaralandı

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Eskişehir'de 2 katlı bir inşaatın ikinci katından düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Özpapatya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki 2 katlı inşaatın ikinci katında bulunan 42 yaşındaki kadın, henüz bilinmeyen bir sebeple aşağı düştü. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı