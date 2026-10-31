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Eskişehir'de parkta traktör lastiği yakan gençler polisi görünce kaçtı

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Eskişehir'de parkta traktör lastiği yakan gençler polisi görünce kaçtı Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de parkta traktör lastiği yakan gençler polisi görünce kaçtı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün akşam bir parkta kimliği belirlenemeyen genç şahıslar traktör lastiğini ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye, yangını çevreye sirayet etmeden söndürürken polisi gören gençler kaçtı.

Eskişehir'de kimliği belirlenemeyen genç şahıslar tarafından parkta traktör lastiği yakılarak çıkarılan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Polat Bey Sokak üzerinde bulunan bir parkın içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen genç şahıslar, bir traktör lastiğini ateşe verdi. Alevin büyüdüğünü gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisi gören gençler koşarak bölgeden uzaklaşırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, çevreyeye sirayet etmeden söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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