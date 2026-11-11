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Eskişehir'de tek şeride düşen yolda iki otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Vadişehir Mahallesi Özlem Caddesi'nde yol bakım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda iki otomobil çarpıştı; 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de yol bakım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda iki aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi Özlem Caddesi'nde yol bakım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda, farklı yönlerden gelen iki aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, caddede süregelen yol bakım çalışmaları sebebiyle trafiğin tek şeritten sağlandığı noktada, 06 KM 591 plakalı otomobil ile 06 DZN 269 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan D.B. (39), A.D. (45), Ş.B. (29) ve 6 yaşındaki V.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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