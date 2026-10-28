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Eskişehir'de sürücü, emekli polis olduğunu iddia edip ceza yazdıracağını söyledi

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Eskişehir'de sürücü, emekli polis olduğunu iddia edip ceza yazdıracağını söyledi
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Eskişehir Odunpazarı'nda motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında trafikte çıkan tartışmada, otomobil sürücüsü emekli polis olduğunu iddia ederek motosikletliye ceza yazdıracağını söyledi. O anlar kask kamerasına yansıdı; taraflar sakinleşerek olay yerinden ayrıldı.

Eskişehir'de trafikte yaşanan bir anlaşmazlıkta, kendisinin emekli polis olduğunu iddia eden otomobil sürücüsü, tartıştığı motosikletliye ceza yazdıracağını söyleyerek tepki gösterdi.

Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Kartopu Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inerek motosikletlinin yanına gelen erkek şahıs, kendisinin emekli polis olduğunu belirterek, "Sana ceza yazdırırım" dedi.

Motosiklet sürücüsü ise şaşkınlık içinde, "Abi ben ne yaptım, neden ceza yazdırıyorsun" diyerek karşılık verdi. Karşı tarafın "Hadi git yavrum, vallahi ararım bak sana ceza yazdırırım" sözlerinin ardından taraflar bir süre sonra sakinleşerek olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o diyaloglar ise motosikletin kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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