Eskişehir Odunpazarı'nda inşaat malzemesi sevkiyatı trafiği aksattı

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Eskişehir'de devam eden bir inşaat çalışması, şehir merkezinde trafikte aksamalara neden oldu.

Odunpazarı ilçesinin araç trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binaya malzeme sevkiyatı yapıldığı sırada metrelerce araç trafiği oluştu. İnşaat alanına tuğla ve benzeri yapı malzemelerini kaldırmak için teleskopik yükleyicinin cadde üzerine konuşlandırılması, trafiği olumsuz etkiledi.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede uzun araç kuyrukları dikkat çekti. Vatandaşlar ve sürücüler, özellikle yoğun saatlerde bu tür malzeme indirme ve kaldırma çalışmalarının trafiğin akışını aksatmayacak şekilde, daha uygun saatlerde veya önlem alınarak planlanması gerektiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı