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Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hancı, Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti

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Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hancı, Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti
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Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Hancı, Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı. Hancı, hayat boyu öğrenme kurslarının bireysel gelişime ve mesleki becerilere katkı sağladığını belirterek eğitimcilere başarılar diledi.

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Hancı, Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret ederek kurumda yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında kurumdaki eğitim ortamlarını inceleyen Müdür Hancı, hayat boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda açılan kursların ve yapılan çalışmaların önemine değindi. Halk eğitiminin bireysel gelişime, mesleki becerilere ve toplumsal yaşama katkı sağladığını belirten Hancı, kurum yöneticileri ile eğitimcilere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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