Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de bodrum katta tombala baskını! Çatıdan kaçmaya çalışan 40 kişiye 464 bin lira ceza

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de bodrum katta tombala baskını! Çatıdan kaçmaya çalışan 40 kişiye 464 bin lira ceza
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binanın bodrum katında tombala oynatıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 40 kişi yakalandı. Bazılarının çatı katından kaçmaya ve delilleri yok etmeye çalıştığı belirlenen 40 kişiye kişi başı 11 bin 604 lira olmak üzere toplam 464 bin 160 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sorumluları M.G. ve R.Z. hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye toplam 464 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

BODRUM KATA BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir binanın bodrum katında tombala oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, bazı kişilerin çatı katından kaçmaya ve tombalaya ilişkin delilleri yok etmeye çalıştığı belirlendi.

Adresteki aramalarda, 40 kişi yakalandı, çekiliş topları ve oyun kartları ele geçirildi.

KİŞİ BAŞI 11 BİN 604 LİRA CEZA

Ekipler, tombala oynayan 40 kişiye kişi başı 11 bin 604 lira olmak üzere toplam 464 bin 160 lira idari para cezası uyguladı.

İş yeri sorumluları M.G. ve R.Z. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı, iş yerinin mühürlenmesi için gerekli süreç başlatıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 95 sitede yayınlandı.
Eski İngiliz bakandan Türklere yapılan muameleye tepki: Kabul edilemez

Eski bakandan Türklere yapılan muameleye tepki: Kabul edilemez

Güntekin Onay'dan Lukaku için çarpıcı iddia

Romelu Lukaku için çarpıcı iddia!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bartın'da domuz avında acı olay! İddiaya göre yabani hayvan sandığı kuzenini vurarak öldürdü

Avda çalılardan gelen sese ateş etti! Vurduğu kişi kuzeni çıktı
Vücudundaki morlukları düşmeye bağladılar, lösemi çıktı! Sakarya'da 3,5 yaşında tanı alan Deniz hastalığı yendi

Morlukları düşmeye bağladılar! Hastanede çıkan tanı lösemiydi
Namaz kılıp gideceklerdi, camide mahsur kaldılar! Ayakkabıların akıbeti sonradan belli oldu

Namaz kılıp gideceklerdi, camide mahsur kaldılar! Sonrası güldürdü
Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu

Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı
Vatandaşlar dikkat! Sadakat kartı puanları yıl sonunda silinebilir

Vatandaşlar dikkat! Yıl sonunda hepsi silinebilir
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu

Bir gecede beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'ı pişman ettirecek performans

Öyle şeyler yaptı ki Sergen Yalçın'ı bin pişman ettirecek