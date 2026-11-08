Eskişehir'de bodrum katta tombala baskını! Çatıdan kaçmaya çalışan 40 kişiye 464 bin lira ceza

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye toplam 464 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

BODRUM KATA BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir binanın bodrum katında tombala oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, bazı kişilerin çatı katından kaçmaya ve tombalaya ilişkin delilleri yok etmeye çalıştığı belirlendi.

Adresteki aramalarda, 40 kişi yakalandı, çekiliş topları ve oyun kartları ele geçirildi.

KİŞİ BAŞI 11 BİN 604 LİRA CEZA

Ekipler, tombala oynayan 40 kişiye kişi başı 11 bin 604 lira olmak üzere toplam 464 bin 160 lira idari para cezası uyguladı.

İş yeri sorumluları M.G. ve R.Z. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı, iş yerinin mühürlenmesi için gerekli süreç başlatıldı.

Kaynak: AA