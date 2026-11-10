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Eskişehir Odunpazarı'nda Hacı Recep Camii sabah namazında cemaatle doldu

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Eskişehir Odunpazarı'nda Hacı Recep Camii sabah namazında cemaatle doldu
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Eskişehir İl Müftülüğü’nün düzenlediği sabah namazı buluşması, Odunpazarı’ndaki Hacı Recep Camii’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Programa İl Müftüsü Muharrem Gül ile Odunpazarı İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü katıldı; Gül, mahalle sakinleriyle sohbet ederek talepleri dinledi.

Eskişehir'de İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları çerçevesinde Hacı Recep Camii'nde bir araya gelen cemaat, yoğun katılımla saf tuttu.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Hacı Recep Camii'nde gerçekleştirilen programa; Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, Odunpazarı İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü, şube müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sabahın erken saatlerinde camiye gelen cemaat, namazın ardından oluşturulan manevi atmosferde dualar etti. Yoğun ilgi dolayısıyla cami içi ve giriş kısımlarında kalabalık oluştuğu gözlendi. Kılınan sabah namazının sonrasında cemaatle bir araya gelen İl Müftüsü Muharrem Gül, mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve temennileri dinledi. Buluşma, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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