Mersin, Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 15.853 kilometre kare yüz ölçümüne sahip ildir. Mersin ili 19. yüzyılda göçmen Türkmen aşiretinden alan Mersin’in tarih sahnesine çıkışındaki ismi İçel’di. Türkiye’nin en büyük gökdeleni buradadır ve Devlet Opera ve Balesi'nin bulunduğu 4 üncü kenttir. Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir olmak üzere Mersin ilinde toplam 13 ilçe bulunmaktadır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Mersin haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Mersin son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.