Mersin Haberleri

Mersin - Bugün
Hatay ve Mersin'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
Hatay'ın Dörtyol ve Mersin'in Mezitli ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Mersin - Bugün
Son dakika haberleri | Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreninde, küçük İsmail duygulandırdı
Mersin - Bugün
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli kuru fasulyenin kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.
Mersin - Bugün
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Oda Orkestrası" konseri verecek
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Oda Orkestrası" konserini beğeniye sunacak.
Mersin - Bugün
MARİŞ'ten "Yoksullukla Mücadele İçin Strateji ve Yol Haritası" projesi
Ardından Mardin'de devlet kurumları, DİKA, Mardin OSB Yönetimi, akademisyenler ve iş insanlarını bir araya getiren bir çalıştay gerçekleştirilecek. Çalıştay kapsamında elde edilen çıktılarla bir SWOT analizi yapılacak ve Mardin'de istihdamın artırılması doğrultusunda stratejik sektörler seçilerek, orta-uzun dönem hedefler tayin edilecek. Süreç raporlanarak, merkezdeki karar vericilerle paylaşılacak ve Mardin'in kalkınması yönünde hazırlanmış geniş kapsamlı projeye destek istenecek. Çalıştay, Mardin'le sınırlı kalmayarak, Mardinli iş insanlarının yatırımlarının en yoğun şekilde görüldüğü İstanbul, İzmir, Ankara, G. Antep, Adana ve Mersin gibi şehirlerde de gerçekleştirilmesi ve geniş kapsamlı ve birçok alt başlıktan oluşan bir yol haritası oluşturulması amaçlanıyor.
Mersin - Bugün
Karaman'da kaçak tütün ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre, Karaman-Mersin karayolu üzerinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri O.
Mersin - Bugün
Yaş meyve sebze ihracatına Mersin, Hatay ve Adana'nın katkısı büyük oldu
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının önemli bir bölümünün Mersin, Hatay ve Adana'dan gerçekleştirildiğini söyledi.
Mersin - Bugün
Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Niğde'de
Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve AK Parti Niğde İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, Niğde-Ankara Otoyolu'nun ikinci kesiminin 29 Ekim tarihinde tamamlanacağını söyleyerek, "Edirne, İstanbul, Ankara, Niğde, Mersin, Şanlıurfa'ya kadar uzanan 200 kilometrelik bir aksı tamamlamış oluyoruz" dedi.
Mersin - Bugün
Son dakika haber... Ertuğrul Firkateyni'nde şehit olan 587 denizci Mersin'de anıldı
Son dakika gündem haberine göre Mersin'de, 1890 yılında Japonya'nın Kushimato şehri Oshima adası açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 587 denizci için anma töreni düzenledi.
Mersin - Bugün
Avokado toplandığı gün ihracat yolculuğuna çıkıyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde üreticilerden yoğun ilgi gören avokado, portakal ve mandalinaya alternatif ürün oldu.
Mersin - Bugün
Tarsus'da PYD-YPG'li bir terörist yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği 1 kişiyi gözaltına aldı.
Mersin - Dün
Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek
Mersin - Dün
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3)
İllerimizdeki durum ise kısaca şöyle, en çok vaka olan iller kıyaslamasında son hafta günlük ortalama vaka sayısının son ay günlük ortalama vaka sayısına göre değerlendirildiğinde en yüksek artış Kayseri yüzde 39,7. Bu ilimizi yüzde 38,84 ile Ankara, yüzde 36,99 ile Mersin takip ediyor.
Mersin - Dün
Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi
Mersin - Dün
Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi
Mersin - Dün
Paralimpik atıcılar Ukrayna ile ortak kamp yapacak
Mersin'in Erdemli ilçesinde 18 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılacak çalışmalarda 11'i Türk, 7'si Ukraynalı toplam 18 sporcu yer alacak.
Mersin - Dün
Mersin'de PYD/PKK üyesi olduğu iddia edilen kişi yakalandı
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Mersin - Dün
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda bezelyenin kilogramı en yüksek 4,20 liradan satıldı.
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Mersin, Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 15.853 kilometre kare yüz ölçümüne sahip ildir. Mersin ili 19. yüzyılda göçmen Türkmen aşiretinden alan Mersin’in tarih sahnesine çıkışındaki ismi İçel’di. Türkiye’nin en büyük gökdeleni buradadır ve Devlet Opera ve Balesi'nin bulunduğu 4 üncü kenttir. Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir olmak üzere Mersin ilinde toplam 13 ilçe bulunmaktadır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Mersin haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Mersin son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.