Mersin Haberleri
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Mersin Haberleri

Mersin haber, Mersin son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Mersin: Birecik Barajı Gölü'nde tur teknesi battı: 29 kişi kurtarıldı (2)Mersin - Bugün
Birecik Barajı Gölü'nde tur teknesi battı: 29 kişi kurtarıldı (2)
Mersin - Bugün
Hatay ve Mersin'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
Hatay'ın Dörtyol ve Mersin'in Mezitli ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Mersin: Son dakika haberleri | Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreninde, küçük İsmail duygulandırdıMersin - Bugün
Son dakika haberleri | Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreninde, küçük İsmail duygulandırdı
Mersin: Toroslar'da, piknik ve mesire alanları düzenli olarak temizleniyorMersin - Bugün
Toroslar'da, piknik ve mesire alanları düzenli olarak temizleniyor
Mersin: Son dakika haber | Şehitlerin madalyaları çocuklarınaMersin - Bugün
Son dakika haber | Şehitlerin madalyaları çocuklarına
Mersin: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, apartman görevlileriyle görüştüMersin - Bugün
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, apartman görevlileriyle görüştü
Mersin: Son dakika haberleri! Devlet Övünç Madalyası Tevcih TöreniMersin - Bugün
Son dakika haberleri! Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni
Mersin - Bugün
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli kuru fasulyenin kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.
Mersin: MTSO Başkanı Kızıltan: 'Bölgemizde her 5 gençten biri işsiz'Mersin - Bugün
MTSO Başkanı Kızıltan: "Bölgemizde her 5 gençten biri işsiz"
Mersin: MTSO'dan Türkiye'de bir ilk: Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık MerkeziMersin - Bugün
MTSO'dan Türkiye'de bir ilk: Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, apartman görevlileriyle görüştü
Mersin: Tarsus'ta 'Turizm Rotası Yürüyüşü' gerçekleştirildiMersin - Bugün
Tarsus'ta 'Turizm Rotası Yürüyüşü' gerçekleştirildi
Mersin: Toroslar'da yollar yenileniyorMersin - Bugün
Toroslar'da yollar yenileniyor
Mersin: Başkan Tarhan'a 'Yılın Belediye Başkanı' ödülüMersin - Bugün
Başkan Tarhan'a 'Yılın Belediye Başkanı' ödülü
Mersin - Bugün
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Oda Orkestrası" konseri verecek
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Oda Orkestrası" konserini beğeniye sunacak.
Mersin: Su kuyusunda cesedi bulunan esnafın ölümüne 2 tutuklamaMersin - Bugün
Su kuyusunda cesedi bulunan esnafın ölümüne 2 tutuklama
Mersin: MERSİN Cansız mankene maske takılması gülümsettiMersin - Bugün
MERSİN Cansız mankene maske takılması gülümsetti
Mersin: Kovid-19 tedbirleri denetimiMersin - Bugün
Kovid-19 tedbirleri denetimi
Mersin: Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Murat Ünalmış ödüle layık görüldüMersin - Bugün
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Murat Ünalmış ödüle layık görüldü
Mersin: Kılıçdaroğlu, apartman görevlileriyle görüştüMersin - Bugün
Kılıçdaroğlu, apartman görevlileriyle görüştü
Mersin: Düzce'de en çok Sakarya ve Trabzonlular yaşıyorMersin - Bugün
Düzce'de en çok Sakarya ve Trabzonlular yaşıyor
Mersin: Vali Su'dan akraba ve ev ziyaretleri uyarısıMersin - Bugün
Vali Su'dan akraba ve ev ziyaretleri uyarısı
Mersin: Alanya'dan Bulgaristan'a 3 ton avokado ihracatıMersin - Bugün
Alanya'dan Bulgaristan'a 3 ton avokado ihracatı
Mersin - Bugün
MARİŞ'ten "Yoksullukla Mücadele İçin Strateji ve Yol Haritası" projesi
Ardından Mardin'de devlet kurumları, DİKA, Mardin OSB Yönetimi, akademisyenler ve iş insanlarını bir araya getiren bir çalıştay gerçekleştirilecek. Çalıştay kapsamında elde edilen çıktılarla bir SWOT analizi yapılacak ve Mardin'de istihdamın artırılması doğrultusunda stratejik sektörler seçilerek, orta-uzun dönem hedefler tayin edilecek. Süreç raporlanarak, merkezdeki karar vericilerle paylaşılacak ve Mardin'in kalkınması yönünde hazırlanmış geniş kapsamlı projeye destek istenecek. Çalıştay, Mardin'le sınırlı kalmayarak, Mardinli iş insanlarının yatırımlarının en yoğun şekilde görüldüğü İstanbul, İzmir, Ankara, G. Antep, Adana ve Mersin gibi şehirlerde de gerçekleştirilmesi ve geniş kapsamlı ve birçok alt başlıktan oluşan bir yol haritası oluşturulması amaçlanıyor.
Mersin: Tarımda gelişmiş olan ülkelerin hepsinin nükleer santrali varMersin - Bugün
Tarımda gelişmiş olan ülkelerin hepsinin nükleer santrali var
Mersin - Bugün
Karaman'da kaçak tütün ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre, Karaman-Mersin karayolu üzerinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri O.
Mersin: Mersin'deki dere ve sulama kanallarında ıslah çalışması başlayacakMersin - Bugün
Mersin'deki dere ve sulama kanallarında ıslah çalışması başlayacak
Mersin - Bugün
Yaş meyve sebze ihracatına Mersin, Hatay ve Adana'nın katkısı büyük oldu
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının önemli bir bölümünün Mersin, Hatay ve Adana'dan gerçekleştirildiğini söyledi.
Mersin: Mersin'de yeni çağrı sistemi kurulduMersin - Bugün
Mersin'de yeni çağrı sistemi kuruldu
Mersin: Liseli İlayda ve Nazire, hatalı sollamayı önleyecek projeyle finaldeMersin - Bugün
Liseli İlayda ve Nazire, hatalı sollamayı önleyecek projeyle finalde
Mersin: MERSİN Liseli İlayda ve Nazire, hatalı sollamayı önleyecek projeyle finaldeMersin - Bugün
MERSİN Liseli İlayda ve Nazire, hatalı sollamayı önleyecek projeyle finalde
Mersin: MERSİN Küçük sanayici, AR-GE Merkezi ile kaliteyi artırdıMersin - Bugün
MERSİN Küçük sanayici, AR-GE Merkezi ile kaliteyi artırdı
Mersin: Bakan Koca: Sokak kısıtlaması önerisi şu an yokMersin - Bugün
Bakan Koca: Sokak kısıtlaması önerisi şu an yok
Mersin - Bugün
Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Niğde'de
Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve AK Parti Niğde İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, Niğde-Ankara Otoyolu'nun ikinci kesiminin 29 Ekim tarihinde tamamlanacağını söyleyerek, "Edirne, İstanbul, Ankara, Niğde, Mersin, Şanlıurfa'ya kadar uzanan 200 kilometrelik bir aksı tamamlamış oluyoruz" dedi.
Mersin - Bugün
Son dakika haber... Ertuğrul Firkateyni'nde şehit olan 587 denizci Mersin'de anıldı
Son dakika gündem haberine göre Mersin'de, 1890 yılında Japonya'nın Kushimato şehri Oshima adası açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 587 denizci için anma töreni düzenledi.
Mersin - Bugün
Avokado toplandığı gün ihracat yolculuğuna çıkıyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde üreticilerden yoğun ilgi gören avokado, portakal ve mandalinaya alternatif ürün oldu.
Mersin - Bugün
Tarsus'da PYD-YPG'li bir terörist yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği 1 kişiyi gözaltına aldı.
Mersin: Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Gatto Gabriel konser verdiMersin - Dün
Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Gatto Gabriel konser verdi
Mersin: Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecekMersin - Dün
Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek
Mersin - Dün
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3)
İllerimizdeki durum ise kısaca şöyle, en çok vaka olan iller kıyaslamasında son hafta günlük ortalama vaka sayısının son ay günlük ortalama vaka sayısına göre değerlendirildiğinde en yüksek artış Kayseri yüzde 39,7. Bu ilimizi yüzde 38,84 ile Ankara, yüzde 36,99 ile Mersin takip ediyor.
Mersin: Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildiMersin - Dün
Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi
Mersin: Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söylediMersin - Dün
Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi
Mersin: Otomobilini 25 bin TL'ye satıp TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladıMersin - Dün
Otomobilini 25 bin TL'ye satıp TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı
Mersin - Dün
Paralimpik atıcılar Ukrayna ile ortak kamp yapacak
Mersin'in Erdemli ilçesinde 18 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılacak çalışmalarda 11'i Türk, 7'si Ukraynalı toplam 18 sporcu yer alacak.
Mersin: Tarsus'da PYD-YPG'li bir terörist yakalandıMersin - Dün
Tarsus'da PYD-YPG'li bir terörist yakalandı
Mersin: Tarsus'ta PYD/YPG'li terörist yakalandıMersin - Dün
Tarsus'ta PYD/YPG'li terörist yakalandı
Mersin: Son Dakika: HES kodsuz seyahate cezaMersin - Dün
Son Dakika: HES kodsuz seyahate ceza
Mersin: Mersin'de Ahilik Haftası, pandemi nedeniyle kısıtlı kutlandıMersin - Dün
Mersin'de Ahilik Haftası, pandemi nedeniyle kısıtlı kutlandı
Mersin - Dün
Mersin'de PYD/PKK üyesi olduğu iddia edilen kişi yakalandı
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Mersin: Ertuğrul Fırkateyni şehitleri, Mersin'de anıldıMersin - Dün
Ertuğrul Fırkateyni şehitleri, Mersin'de anıldı
Mersin: Hatay'da TSKGV'ye bağış yapan hayırseverlere madalya verildiMersin - Dün
Hatay'da TSKGV'ye bağış yapan hayırseverlere madalya verildi
Mersin - Dün
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda bezelyenin kilogramı en yüksek 4,20 liradan satıldı.
Mersin Namaz Vakitleri
İmsak04:56
Öğle12:43
İkindi16:11
Akşam18:56
Yatsı20:11
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Mersin Film Seansları
MERSİN
Yönetmen Break the Silence: The Movie
Tür Belgesel
MERSİN
Yönetmen Fırtınalı Soygun
Tür Aksiyon
MERSİN
Yönetmen Davetsiz
Tür Korku
MERSİN
Yönetmen Pretoria'dan Kaçış
Tür Gerilim
Mersin, Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 15.853 kilometre kare yüz ölçümüne sahip ildir. Mersin ili 19. yüzyılda göçmen Türkmen aşiretinden alan Mersin’in tarih sahnesine çıkışındaki ismi İçel’di. Türkiye’nin en büyük gökdeleni buradadır ve Devlet Opera ve Balesi'nin bulunduğu 4 üncü kenttir. Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir olmak üzere Mersin ilinde toplam 13 ilçe bulunmaktadır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Mersin haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Mersin son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 23:07:17. #1.15#
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