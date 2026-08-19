Mersin'de Emniyet Müdürü Taraftarlarla Buluştu

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentteki taraftar temsilcileriyle bir araya geldi.

Aktaş, Şehit Sedat Gezer Polisevi Şube Müdürlüğü Şehit Altuğ Verdi Sosyal Tesisleri'nde, Nesine 3. Lig'de mücadele edecek Yeni Mersin İdmanyurdu'nun taraftar temsilcilerini ağırladı.

Konuklarıyla kentteki spor faaliyetlerine ilişkin görüşme yapan Aktaş, temsilcilerle sporun toplum üzerindeki birleştirici gücü ve kardeşlik konularıyla ilgili istişare yaptı.

Toplantıda taraftar temsilcilerine 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında bilgi verildi.

Aktaş, Yeni Mersin İdmanyurdu'na başarı diledi.

Kaynak: AA