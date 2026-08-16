Haberler

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda B.G, U.G, E.Ç. ve M.İ. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 61,75 gram esrar, 20 sentetik ecza, 16 uyuşturucu hap, 42,5 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı

Aralarında Türkiye de var! 8 ülkeden Netanyahu'ya soğuk duş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SMS hatırlatmaları rekor getirdi: Bakan Şimşek bizzat teşekkür etti

Rekor gelince Bakan Şimşek bizzat teşekkür etti
Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın bile istemediği şartı öne sürdü

Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın istemediği şartı öne sürdü
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firari aranırken 200 kilo altın bulundu
Pep Guardiola sonrası hezimet! Arsenal, Manchester City’yi parçaladı

Guardiola sonrası hezimet! Arsenal, Manchester City’yi parçaladı
Taraftar yeni transferi kabul etmedi! Teknik direktör tribünlere saldırdı

Taraftar o transferi kabul etmedi! Teknik direktör tribünlere saldırdı
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı

Türkiye'nin konuştuğu 200 kilo altın bakın nereden çıktı

Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası hakkında karar

Tribün eşkıyası hakkında karar! İşte cezası