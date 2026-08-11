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Silifke'de Aranan Hükümlü Sınır Kapısında Yakalandı

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Taşucu Deniz Hudut Kapısı'ndan giriş yapmak isteyen M.K., 10 ayrı suçtan toplam 16 yıl 1 ay 21 gün hapis cezasıyla aranıyordu. Polis kontrolünde yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde polis, 16 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası ile aranan şahsı deniz hudut kapısından giriş yaparken yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taşucu Deniz Hudut Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirdi. Kontroller sırasında şahıslardan M. K.'nin 'Kasten Yaralama, Uyuşturucu Ticareti Yapma veya Sağlama, Basit Yaralama, Silahla Tehdit ve Mala Zarar Verme suçlarından olmak üzere toplam 10 ayrı aranma kaydının bulunduğu tespit etti. Toplam 16 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet ve adliyede işlemlerinin tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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