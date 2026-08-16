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Tarsus'ta Çocuk Su Kanalından Kurtarıldı

Tarsus'ta Çocuk Su Kanalından Kurtarıldı
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Mersin’in Tarsus ilçesinde su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu çocuk, çevrede bulunan vatandaşların hızlı müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu çocuk, çevrede bulunan vatandaşların hızlı müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

Olay, Gazipaşa ile Mithatpaşa mahalleleri arasından geçen su kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanala düşen yabancı uyruklu çocuğun suda çırpındığını gören çevredeki gençler, "Kardeşim boğuluyor" diyerek yardım istedi.

Çığlıkları duyan ve o sırada kanal kenarındaki çay bahçesinde oturan Cesim Derse ile beraberindekiler, vakit kaybetmeden olay yerine koştu. Vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuğun çok miktarda su yuttuğu ve büyük panik yaşadığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocuğu sudan çıkaran Cesim Derse ise "Çay bahçesinde oturuyorduk. İki genç, 'Kardeşim boğuluyor, kardeşim boğuluyor' diye bağırıyordu. Baktığımızda gerçekten çocuğun boğulmak üzere olduğunu gördük. Hemen koştuk. Arkadaşlarla birlikte çocuğu sudan çıkardık. Çok su yutmuştu ve panik halindeydi. İlk müdahaleyi yaptık, yuttuğu suyu çıkarmaya çalıştık. Daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi. Çocuk ambulansla hastaneye götürüldü" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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