Mersin'de Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu

Mersin'de etkisini sürdüren sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hissedilen hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı kentte, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem oranı ise yüzde 59 ölçüldü.

Sıcaktan bunalanlar, Erdemli ilçesindeki Ayaş Plajı ile Silifke ilçesindeki Susanoğlu Plajı ve Yapraklı Koy'dan denize girdi.

Bazı ziyaretçiler şezlonglarda güneşlendi, bazıları da su sporlarıyla vakit geçirdi.

Yoğunluk oluşan sahillerde ziyaretçiler için tekne turları düzenlendi.

Yapraklı Koy'da işletme sahibi Mesut Öztürk, AA muhabirine, ziyaretçi ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Misafir ağırlamayı sürdürdüklerini dile getiren Öztürk, "Bu sene yoğun sezon geçiriyoruz. Aşırı derecede kalabalık." dedi.

Kaynak: AA