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Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin Tarihi Başarısı ve Rekorları

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Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, 967 madalyayla tarihin en başarılı 3. ülkesi oldu. En büyük başarıyı 2013 Mersin'de 125 madalyayla yakalayan milli sporcular, 2022 Oran'da 108 madalyayla ikinci en iyi derecesini elde etti.

Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular, 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı.

Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (CIJM) tarafından 1951'den bu yana düzenlenen organizasyonun 20'ncisine, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kenti ev sahipliği yapacak.

İkisi Türkiye'de (İzmir 1971, Mersin 2013) olmak üzere önceki 19 organizasyona da katılan milli sporcular, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) verilerine göre 967 madalya (384 altın, 269 gümüş, 314 bronz) elde etti.

Türkiye, Akdeniz Oyunları tarihinde İtalya (2462 madalya), Fransa (1821) ve İspanya'nın (1388) ardından 4'üncü en fazla madalya kazanan ülke oldu.

Türkiye oyunlar tarihinin 3'üncü en başarılı ülkesi

CIJM'nin istatistiklerine göre şampiyonluk sayısı ölçü alınarak yapılan madalya sıralamasının zirvesinde, 924 altın madalyası bulunan İtalya yer aldı.

Son 5 organizasyon da dahil 14 kez madalya sıralamasını lider tamamlayan İtalya'yı, 652 altınla Fransa takip etti.

Türkiye ise 384 altınla Akdeniz Oyunları tarihinin madalya sıralamasında 3'üncü basamakta bulunuyor.

Akdeniz Oyunları'ndaki en başarılı 10 ülke şunlar:

ÜlkeKatılımAltınGümüşBronzToplam
1İtalya199247917472462
2Fransa196526005691821
3Türkiye19384269314967
4İspanya193454745691388
5Yunanistan19200257349806
6Yugoslavya*12199177182558
7Mısır17156209255620
8Tunus1789101159349
9Cezayir158676131293
10Fas177290116278
NOT: *Yugoslavya, dağıldığı 1992'ye kadar organizasyona katıldı.

Milli sporcular en yüksek madalya sayısına Mersin'de ulaştı

Akdeniz Oyunları'nın 1951 yılında ilk kez düzenlendiği Mısır'ın İskenderiye kentinde 20 madalya (10 altın, 3 gümüş, 7 bronz) alan Türkiye'ye, organizasyon tarihindeki ilk altın madalyasını, erkekler üç adım atlamada podyumun zirvesine çıkan atlet Akın Altıok getirdi.

Oyunlardaki en büyük başarıyı, Türkiye'nin İzmir'den (1971) sonra ikinci kez ev sahibi olduğu Mersin'de (2013) yakalayan milli sporcular, 47 altın, 43 gümüş, 35 bronz olmak üzere toplam 125 madalya kazandı.

Türkiye, son olarak 2022'de Cezayir'in Oran şehrinde yapılan organizasyonu ise 108 madalyayla (45 altın, 26 gümüş, 37 bronz) tamamladı. Milliler Oran'da, Mersin'den sonra en fazla madalya aldığı (108) ve altın madalya kazandığı (45) oyunları yaşadı.

Organizasyon tarihinde madalya sıralamasının zirvesinde yer alamayan Türkiye, bu alandaki en iyi derecesi olan 2'nciliği, Napoli 1963, Mersin 2013 ve Oran 2022'de elde etti.

Türkiye'nin Akdeniz Oyunları'nda kazandığı madalyaların yıllara göre dağılımı şöyle:

YılYerMadalya sıralamasıAltınGümüşBronzToplam
1951İskenderiye4103720
1955Barcelona583314
1959Beyrut3138122
1963Napoli2103417
1967Tunus499624
1971İzmir418121545
1975Cezayir51211831
1979Split6551424
1983Kazablanka51251431
1987Lazkiye7892239
1991Atina323111246
1993Languedoc-Roussillon334201064
1997Bari328162165
2001Tunus333161261
2005Almeria420242973
2009Pescara518202563
2013Mersin2474335125
2018Tarragona331253995
2022Oran2452637108

Toplam3384269314967

Kaynak: AA
Haberler.com
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