Tarsus'ta tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, haksız kazanç sağlamak amacıyla faiz karşılığı para verdikleri, karşılığında senet imzalattıkları ve bu senetler üzerinden icra takibi başlattıkları belirlenen 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 31 kartuş ve 10 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı