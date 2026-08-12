Haberler

Tarsus'ta tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MERSİN’in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, haksız kazanç sağlamak amacıyla faiz karşılığı para verdikleri, karşılığında senet imzalattıkları ve bu senetler üzerinden icra takibi başlattıkları belirlenen 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 31 kartuş ve 10 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi

Taraftarı sevinçten uçuracak haber geldi: Kartal, golcüsüne kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle...

Külliye'de Filistin zirvesi: Mesajlar Netanyahu'ya
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat için TFF'ye sürpriz başvuru
Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın

Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın