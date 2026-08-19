Haberler

Silifke'de Trafik Işıklarında Zincirleme Kaza: 1 Polis Dahil 2 Yaralı

Silifke'de Trafik Işıklarında Zincirleme Kaza: 1 Polis Dahil 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme kazada, bir otomobil önce başka bir araca çarptı, ardından karşı şeride geçerek polis ekip aracına çarptı. Polis aracı takla atarken, kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı ve 3 araçta hasar oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme kazada, 1'i polis 2 kişi yaralandı. Kazada polis ekip aracı takla atarken, 3 araçta da hasar oluştu.

Kaza, Ulugöz Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.T. yönetimindeki 01 ARD 392 plakalı otomobil, trafik ışıklarında M.K. idaresindeki 33 RY 5919 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil, Silifke'den Taşucu istikametine seyir halinde olan polis memuru A.U.'nun kullandığı 33 A 59311 plakalı polis ekip aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis ekip aracı takla atarak yol kenarında durdu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.A.T. ile polis memuru A.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada 2 otomobil ile polis ekip aracında hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı

Süper Lig devine transferini kendi açıkladı
Yıllar onu değiştirmemiş! Ünlü oyuncunun 22 yaşındaki hali

Yıllar onu değiştirmemiş! Ünlü oyuncunun 22 yaşındaki hali
Fenerbahçe kadroya almayıp yüzüne bakmamıştı: Barcelona talip oldu

Fenerbahçe kadroya almayıp yüzüne bakmamıştı: Barcelona talip oldu
Çin'de sel ve toprak kayması: 10 ölü, 21 bin tahliye

Çin'de sel ve toprak kayması nedeniyle 10 kişi öldü
Tesettürlü hakaret eden şahıslar için düğmeye basıldı

Bu iki alçak için düğmeye basıldı

Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı

Sınırımızdaki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı