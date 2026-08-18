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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, metamfetamin, sentetik kannabinoid ve sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonda İ.Y. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 23,75 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 500/0,01 gram ibareli hassas terazi ele geçirildi.

İ.T. isimli şüphelinin üzerinde ise 4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Y. ve İ.T. isimli 2 şüpheli hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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