Mersin'de Özel Gereksinimli Çocuklar İçin İrtibat Bürosu Açıldı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, özel çocukların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve ailelere rehberlik etmek amacıyla 'Özel Gereksinimli Çocuklar İrtibat Bürosu' hizmete açıldı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin giriş katında hizmet vermeye başlayan 'Özel Çocuklar İrtibat Bürosu' ile özel çocukların ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden daha hızlı, güvenli, erişilebilir ve koordineli şekilde yararlanması hedefleniyor. Büro aracılığıyla çocuklar, sağlık ihtiyaçları doğrultusunda ilgili poliklinik ve sağlık birimlerine yönlendirilirken, ailelere de randevu, danışmanlık ve hastane içerisindeki sağlık hizmetlerine erişim süreçlerinde rehberlik desteği sunuluyor.

Uygulamayla ailelerin farklı birimler arasında yönlendirilmesinden kaynaklanabilecek zaman kaybının azaltılması ve ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine tek noktadan koordinasyon sağlanması amaçlanıyor.

"Ailelerimiz tek bir noktadan destek alabilecek"

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, özel çocukların sağlık hizmetlerine eşit, etkin ve erişilebilir şekilde ulaşmasının önemine dikkat çekerek, "Özel çocuklarımız ve aileleri için hastane sürecini daha anlaşılır, daha erişilebilir ve daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Bu irtibat bürosu ile ailelerimiz tek bir noktadan destek alabilecek ve ihtiyaç duydukları birimlere hızlı bir şekilde yönlendirilecek. Amacımız, çocuklarımızın sağlık yolculuğunda yanlarında olmak ve ailelerimizin bu süreçte ihtiyaç duyduğu desteği en etkin şekilde sunmaktır" dedi.

Özel Gereksinimli Çocuklar İrtibat Bürosu ile çocukların sağlık hizmetlerine erişim süreçlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra, ailelerin hastane içerisindeki işlemlerinde ihtiyaç duydukları bilgi ve yönlendirmeye daha hızlı ulaşmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı