Mut'ta beyaz incirde verim düşüşü: 90 bin tondan 30 bin tona

Mersin'in Mut ilçesinde kendine özgü tadı ve aromasıyla öne çıkan beyaz incirde bu yıl verim düşüklüğü yaşanıyor. İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda üretimi yapılan incirde, normal yıllarda 90 bin ton civarında beklenen rekoltenin bu sezon 30 bin tona gerilemesi bekleniyor.

Türkiye'de yılın 12 ayı tarımsal üretim yapılabilen ilçelerden Mut'ta çiftçiler, başta erik, kayısı, zeytin, zeytinyağı, incir, nar, elma, kavun, karpuz ve sebze olmak üzere çok sayıda ürünü yetiştirerek hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiyor. Erik ve kayısı sezonunun tamamlanmasının ardından ilçede şu sıralar beyaz incir hasadı devam ediyor. Üreticinin önemli gelir kaynaklarından biri olan Mut beyaz inciri; rengi, aroması, tadı, iriliği ve sevkiyata dayanıklılığıyla tercih ediliyor. Ancak bu yıl yaşanan verim kaybı üreticileri zor durumda bırakırken, hasadın ortalarına gelinmeden ürünün kilogram fiyatının 200 liradan başlayıp 100 liraya kadar gerilemesi de üreticilerin endişesini artırdı.

Özellikle bahçe kenarlarına dikilen incir ağaçları, bölgenin doğal toprak ve iklim şartlarında yetiştiriliyor. Kimyasal müdahaleden uzak yetiştirilen beyaz incir, yoğun aroması ve tatlılığı nedeniyle sofralık olarak tüketiliyor.

Mut'un merkez mahallelerinde yıllardır beyaz incir yetiştiren üreticilerden Mustafa Yıldız, bu yıl ağaçlarda yeterli ürün bulunmadığını belirterek, "Bu yıl incir ağaçlarında neredeyse meyve yok. Geçen yıl çok bereketliydi, ama bu yıl yok yılı. Çünkü yeterli yağış olmadı. Bu incir tatlı ve aromalıdır. Yetiştiği ortam sayesinde lezzeti de farklı" dedi.

Üretici İsmail Kaplan da Mut incirinin kendine özgü olduğunu ifade ederek, "Mut'umuzun incirinin rakibi yok. Şu an inciri Ankara, Mersin ve Konya'ya gönderiyoruz. İncirde bu yıl düşük olmasına rağmen Mut'ta tahmini 30 bin ton rekolte olur" diye konuştu.

Temmuz sonu ile ağustos başında olgunlaşan beyaz incir, hasadın ardından genellikle taze olarak tüketiliyor. Kurutulmadan sofralara ulaşan incirin yumuşak iç yapısı ve yoğun doğal şekeriyle öne çıktığı belirtildi.

İncir alımı yapan tüccarlar ise ürünün başta Ankara, Mersin merkez ve Konya olmak üzere farklı illere gönderildiğini, ayrıca ihracatının da yapıldığını ifade etti.

Tarım uzmanları ise bu yıl yaşanan verim düşüklüğünün doğal üretim döngüsü içerisinde değerlendirildiğini, 2027 sezonunda incir ağaçlarının yeniden yüksek verim vermesinin beklendiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı