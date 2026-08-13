Haberler

Mut ilçesinde üretilen balın sağımı başladı

Mut ilçesinde üretilen balın sağımı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde üretilen bal hasat edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde üretilen bal hasat edildi.

Kınalıtaş ve Ballı mahallelerinde Toros Dağları'nın yaklaşık 1700 metre rakımında üretim yapan arıcıların hasat mesaisi başladı.

Kovanlardaki peteği çıkaran arıcılar, temizliğin ardından organik balı sağım makinesinden geçirdi.

Arıcı Özkan Öz, gazetecilere, bu yıl yağışların etkili olması dolayısıyla bal veriminden umutlu olduklarını söyledi.

Kovanlarını, Toros Dağları'nın zengin floraya sahip eteklerine koyduklarını dile getiren Öz, balın yanı sıra polen, propolis, arı sütü ve ana arı üretimi de yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini! Sürpriz revize geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Yok artık Lukaku! Uçaktan iner inmez yaptığı olay oldu
Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu

Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu! Para trafiği inanılmaz
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar

Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! Silah, para...