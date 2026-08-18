Mersin'de Taraftar Temsilcileriyle Güvenlik Toplantısı

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın başkanlığında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz'ün katılımıyla Yeni Mersin İdmanyurdu taraftar temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde kentteki spor faaliyetleri ve sporda güvenliğin sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Şehit Sedat Gezer Polisevi Şube Müdürlüğü Şehit Altuğ Verdi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında taraftar temsilcilerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda ayrıca sporun toplum üzerindeki birleştirici gücü, kardeşlik ve centilmenlik konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yeni Mersin İdmanyurdu'na ve taraftarlarına 2026-2027 sezonunda başarı dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı