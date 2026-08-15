Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Milyon TL Değerinde Kokain ve Esrar Ele Geçirildi

(ANKARA) - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokain, 22 kilo 300 gram olan takoz esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde MİT Mersin Bölge Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün iş birliği ve müşterek çalışmalarıyla uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13.06.2026 tarihinde Ekvator-Malta-Mersin güzergahında gelen bir gemiden tahliye edilen konteyner, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün müşterek çalışması kapsamında X-Ray taramasından geçirildi.

Yapılan kontrollerde, konteynerin soğutucu motor kısmında yaklaşık piyasa değeri 13 milyon 960 bin TL olan 3 kilo 490 gram kokain ele geçirildi.

Yürütülen çalışmaların devamında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14.08.2026 tarihinde Mezitli ilçesinde bir araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada, daralı ağırlığı toplam 122 kilo 300 gram olan takoz esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen E.İ.G, M.E. ve H.M.H. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar, ilgili kurumlarımızın güçlü koordinasyonu ve iş birliği içerisinde kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA