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Erdemli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Erdemli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçtan fırlayan sürücü yaralanırken, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı İlemin Mahallesi Kuzin mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçtan çalılık alana fırlayan sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların yardımıyla yaralı bulunduğu yerden alınarak ambulansla MÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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