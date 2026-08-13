Mersin Emniyet Müdürü'nden Emekli Polislere Veda

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekli olan polis memurlarını makamında ağırladı.

Emekli olan polis memurları Turgut Köstekçi, Mahmut Karabulut, Ömer Güler, Abdurrahman Kafadar, Uğur Kaygısız, Birol Çelik, Hasan Menteşe, Ayvaz Yıldırım ve Kemal Turan, Aktaş'ı ziyaret etti.

Aktaş, özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği meslektaşlarına hediye verdi.

Kaynak: AA