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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 37 tutuklama

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Mersin'de yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Mersin'de yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheliden 37'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ? Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında yurt dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmiyle faaliyet yürüttükleri ve suç gelirlerini akladıkları belirlenen zanlılar, teknik ve fiziki takibe alındı.

Kimlikleri tespit edilen 54 şüpheli, eş zamanlı operasyonda yakalandı.

?Savcılık talimatıyla zanlılara ait 5 taşınmaz ve 24 araca el konuldu, banka ve kripto hesaplarına da bloke uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla salıverildi, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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