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Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi

Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği hileli gıda listesinde skandal bir gerçek ortaya çıktı. Kırklareli'de faaliyet gösteren Saffet Et Ürünleri’ne ait "Kocaağa Çiftliği" markalı sucuklarda at ve eşek eti (tek tırnaklı) tespit edildi. Hilenin adresi bununla da kalmadı; Mersin ve Manisa’da tantuni, kıyma kavurma ve lahmacun harcında da tek tırnaklı etine rastlandı.

  • Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği tağşiş listesine göre, Saffet Et Ürünleri'nin Kocaağa Çiftliği ve Salih Kocaağa Çiftliği markalı sucuk, baton sucuk ve kangal sucuklarında at ve eşek eti (tek tırnaklı eti) tespit edildi.
  • Mersin'de Saray Yemekçilik'in kıyma kavurması ve Gözde Tantuni'nin pişmiş kırmızı et tantunisinde, Manisa'da Hüseyin Usta Menekşe'nin çiğ lahmacun harcında tek tırnaklı eti bulundu.
  • Mersin'de Bioclass Bitkisel Ürünler'in ürettiği 'Honey Palace Epimedyumlu Macun' adlı üründe sağlığı tehdit eden ilaç etken maddesi tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı son tağşiş ve hileli gıda listesi yine kan dondurdu. Saffet Et Ürünleri’ne ait sucuklarda at ve eşek eti (tek tırnaklı) tespit edildi. Skandalın adresi sadece sucukla sınırlı kalmadı; Mersin ve Manisa’da da tantuni, kıyma kavurma ve lahmacun harcından tek tırnaklı eti çıktı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak, vatandaşın sağlığıyla oynayanları ve taklit ile tağşiş yapan firmaları kamuoyuna duyurmak amacıyla hazırladığı ifşa listesini güncelledi. Son duyuruda, tüketicilerin sıkça tercih ettiği çeşitli et ve et ürünlerinde yapılan skandal hileler bir kez daha gözler önüne serildi.

SUCUKLARDA "TEK TIRNAKLI ETİ" DEŞİFRE OLDU

Listede en çok dikkat çeken ve tepki toplayan firma Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren Saffet Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi oldu. Şirkete ait "Kocaağa Çiftliği" ve "Salih Kocaağa Çiftliği" markaları altında piyasaya sürülen ısıl işlem görmüş sucuk, baton sucuk ve kangal sucuk ürünlerinde "Tek Tırnaklı Eti" (at, eşek) tespit edildi. Farklı parti ve seri numaralarına sahip çok sayıda sucuk ürününde at ve eşek etine rastlanması gıda denetimlerinin hayati önemini bir kez daha ortaya koydu.

MERSİN VE MANİSA’DA DA BENZER SKANDALLAR

Bakanlığın açıkladığı listede gıda skandalının yalnızca sucukla sınırlı kalmadığı görüldü. Farklı illerdeki işletmelerde yapılan denetimlerde de şu vahim ihlaller belirlendi:

  • Mersin (Akdeniz): Saray Yemekçilik (Feridun İnce) firmasının kıyma kavurmasında ve Gözde Tantuni (Rahime Şengül) işletmesinin pişmiş kırmızı et tantunisinde tek tırnaklı eti tespit edildi.
  • Manisa (Merkez): Hüseyin Usta Menekşe (Tuncay Zor) işletmesinin çiğ lahmacun harcında tek tırnaklı eti bulundu.
  • Mersin (Toroslar): Bioclass Bitkisel Ürünler (Mehmet Emin Kaya) tarafından üretilen "Honey Palace Epimedyumlu Macun" adlı üründe ise sağlığı tehdit eden ilaç etken maddesi tespit edildi.

"DENETİMLER KESİNTİSİZ SÜRECEK" MESAJI

Vatandaşların sağlığını hiçe sayan ve gıdada tağşiş yapan bu firmalara yönelik gerekli idari ve cezai işlemler uygulanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri il ve ilçe bazlı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini duyurdu. Tüketicilerin güvendiği bilinen markalarda dahi bu tür uygunsuzlukların yaşanması üzerine, denetim sonuçlarının şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSerkan:

ülkede yasal hilbirşey kalmadı

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Haber YorumlarıA B:

Nasıl bir zamana denk geldik üç günlük dünya ya ahiretini satıyor insanlar

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Haber YorumlarıÖmer Bin HATTAB R.A:

Kardeşim at eşek eti daha uygunsa ona göre sucuk yapın yurt dışına kazakistan özbekistana ihraç edin.

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Haber Yorumlarıhuseyinkolatar@gmail.com:

şu teşir listesini minicik yazılarla yazınca icime kuşku düşüyor soruyorum neden minicik yazılar okunmasin diyemigereksiz haberleri göz büklügünde yazıyorsunuz gerekli olanları da minicik boncuk gibi yayınliyorsunuz

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