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Tarsus'ta Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama

Tarsus'ta Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama
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Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç elde etmek için faiz karşılığında para verip tefecilik yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramada ruhsatsız pompalı tüfek, 31 kartuş ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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