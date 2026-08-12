Haberler

Mersin'de Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Görevlinin Müdahalesiyle Kurtarıldı

Mersin'de Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Görevlinin Müdahalesiyle Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir tatil sitesinde 8-9 yaşlarındaki bir çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi. Panikle bağıran çocuğu fark eden havuz görevlisi Sadık Kurt, suya atlayarak çocuğu kurtardı. İlk müdahalenin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mersin'de bir tatil sitesinin havuzuna giren çocuk boğulma tehlikesi geçirirken, havuza atlayan görevlinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, siteye gelen ailelerden birinin havuza giren 8-9 yaşlarındaki çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk ve diğer çocuklar panikle bağırmaya başladı. Bu sırada havuz görevlisi Sadık Kurt, durumu fark ederek suya atlayıp çocuğa ulaşarak kurtardı. İlk müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde yaşanan olayı anlatan Sadık Kurt, "Çocuğun bağırma sesini duydum, ardından dibe battığını gördüm, direkt havuza atladım. Çocuğu kurtardık, sağlık durumu gayet iyi" dedi.

Öte yandan o anlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, havuza giren çocuğun bir süre sonra boğulma tehlikesiyle çırpınmaya başlayarak yardım istemesi ve görevlinin atlayarak kurtarma anları yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke Savunma Anlaşması'nda Mısır krizi: Suudi Arabistan istemiyor

Mekke Anlaşması'nda kriz! Suudi Arabistan o ülkeyi istemiyor
Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Büyük heyecan şifresiz kanalda
Rakam bomba! Fenerbahçe 2 maç sonra servet kazanacak

Rakam bomba! Fenerbahçe 2 maç sonra servet kazanacak
20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı

Ölen kocasını suçladı ama cezadan kurtulamadı
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

Korku filmi gibi! Mevlana şehrinde kan donduran görüntü

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu