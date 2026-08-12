Mersin'de Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Görevlinin Müdahalesiyle Kurtarıldı

Mersin'de bir tatil sitesinin havuzuna giren çocuk boğulma tehlikesi geçirirken, havuza atlayan görevlinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, siteye gelen ailelerden birinin havuza giren 8-9 yaşlarındaki çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk ve diğer çocuklar panikle bağırmaya başladı. Bu sırada havuz görevlisi Sadık Kurt, durumu fark ederek suya atlayıp çocuğa ulaşarak kurtardı. İlk müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde yaşanan olayı anlatan Sadık Kurt, "Çocuğun bağırma sesini duydum, ardından dibe battığını gördüm, direkt havuza atladım. Çocuğu kurtardık, sağlık durumu gayet iyi" dedi.

Öte yandan o anlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, havuza giren çocuğun bir süre sonra boğulma tehlikesiyle çırpınmaya başlayarak yardım istemesi ve görevlinin atlayarak kurtarma anları yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı