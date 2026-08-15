Mut'taki Orman Yangını Kontrol Altında

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırkkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopter yönlendirildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA