Haberler

Mut'taki Orman Yangını Kontrol Altında

Mut'taki Orman Yangını Kontrol Altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırkkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopter yönlendirildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?

Yeniden Cumhurbaşkanı aday olacak mı? En yakın kurmayı yanıtladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı
İstanbul ve Azerbaycan polisinin operasyonunda aranan firari şüpheli Bakü’de yakalandı

Sınır ötesinde nefes kesen operasyon! Kıskıvrak yakalandı
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı