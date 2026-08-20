Bozyazı'da kamu hizmetleri toplantısı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve ilçede devam eden projelerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve ilçede devam eden projelerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.
Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ele alındı.
Kamu yetkililerinin bilgi verdiği toplantıda, devam eden projeler, ilçenin ihtiyaçları ve kurumlar arası işbirliği konuları ele alındı.
Kaynak: AA