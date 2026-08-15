Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Lübnan'a 15,6 ton tıbbi yardım gönderildi

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Lübnan'a 15,6 ton tıbbi yardım gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'daki insani krize destek amacıyla 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Bakan, Türkiye'nin mazlum ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'daki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin Mersin'den yola çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabı üzerinden 'Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir' notuyla yaptığı paylaşımda, " Lübnan'da yaşanan insani krize karşı kardeş Lübnan halkının yanındayız. Bölgedeki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırladığımız 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri Mersin'den yola çıktı. Türkiye, nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa elini uzatmaya, dost ve kardeş halkların yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı. Bakan Memişoğlu, paylaşımda Mersin Limanı'ndaki görüntülere de yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması! Mesajı doğrudan Trump'a

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer

Acun durmuyor! Bu sene çok can yakacaklar
Galatasaray'da yönetim gaza bastı: Yıldız futbolcu ile anlaşma tamam

Galatasaray'da yönetim gaza bastı: Yıldız futbolcu ile anlaşma tamam
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak