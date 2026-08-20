Hastane çalışanlarından kan bağışı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları kan bağışında bulundu.

Hastanede "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte katılımcılar sağlık kontrolünden geçerek kan bağışı yaptı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, her bağışın bir insanın hayata tutunmasına vesile olabileceğini belirterek, sağlık durumu uygun herkesi düzenli kan bağışlamaya davet etti.

Kaynak: AA