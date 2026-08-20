Hastane çalışanlarından kan bağışı
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türk Kızılay işbirliğiyle 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, her bağışın hayat kurtardığını belirterek herkesi düzenli kan bağışına davet etti.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları kan bağışında bulundu.
Hastanede "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte katılımcılar sağlık kontrolünden geçerek kan bağışı yaptı.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, her bağışın bir insanın hayata tutunmasına vesile olabileceğini belirterek, sağlık durumu uygun herkesi düzenli kan bağışlamaya davet etti.
Kaynak: AA