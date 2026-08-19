Haberler

Mersin Kıyılarında Atık Kirliliği Turizmi Tehdit Ediyor

Mersin Kıyılarında Atık Kirliliği Turizmi Tehdit Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in kıyı kesimlerinde çöp ve plastik atıklardan kaynaklanan kirlilik gözlendi. Uzmanlar, karasal kaynaklı atıkların aşırı yağışlarla denize taşındığını, bu durumun turizmi olumsuz etkileme potansiyeli olduğunu belirtiyor.

Mersin'in bazı kıyı kesimlerinde çöp, odun parçaları ve plastik atıkların oluşturduğu kirlilik gözlendi. Uzmanlar, karasal kaynaklı kirliliğin aşırı yağışlarla denize taşındığını belirterek, oluşan görüntünün turizmi etkileme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekti.

Mersin'in bazı kıyı kesimlerinde denize ve sahile ulaşan çöp, odun parçaları ile plastik atıklar dikkat çekti. Sosyal medyada da kıyılardaki kirliliğe ilişkin çok sayıda görüntü paylaşılırken, konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayas, özellikle kış aylarında yaşanan yoğun yağışlarla birlikte karada biriken atıkların dere ve nehirler aracılığıyla denize taşınmasının kıyı kesimlerinde ciddi kirliliğe yol açtığını belirtti.

Kirliliğin nedenlerine değinen Ayas, "Sosyal medyada son zamanlarda kıyı alanlarındaki kirlilik ile ilgili çok fazla miktarda görüntü paylaşılıyor. Bu kirliliğin asıl nedenlerinden bir tanesi karasal kirlilik. Nehirlerle taşınan kirleticiler, sahillerde ciddi oranda kirlilik oluşturuyor" dedi.

"Turizmi etkileme potansiyeli var"

Deniz ve sahillerin turizm açısından önem taşıdığını belirten Ayas, "Sonuç itibarıyla yerli ya da yabancı turistler sahilleri kullanma amacıyla geldiklerinde temiz bir denizle karşılaşmak isterler. Turizmi etkileme potansiyeli var. Karada yoğun miktarda kirleticiler de bulunuyor. Aşırı yağışlar karada biriken çöplerin denize taşınmasını sağladı" diye konuştu.

"Denizdeki kirletici yükü günden güne artıyor"

Deniz kirliliğinin uzun süredir devam eden bir problem olduğunu ifade eden Ayas, "Denizdeki kirletici yükü günden güne artıyor ve aslında daha görünür hale geldiği zamanda bizim için problem oluyor. Aslında denizde kirletici, başta plastikler olmak üzere, yıllardır kronikleşmiş bir problem ama bugün görünür olunca tabii ki vatandaşlarımızın, insanların tepkilerine neden oluyor. Bu da aslında denizlerin durumunu gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar

Kuytul'un gözaltına alındığı anlar! Tutanaktaki ifadeye itiraz etti
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi

Kuytulcular'a bir darbe daha! Hepsi kapatıldı
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengelerini değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı

Ülkesi kırmızı bültenle arıyordu: Türk polisi bakın nerede yakaladı
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı

Sınırımızdaki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı
Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı 'Hz. İsa' rüyası akıl alır gibi değil

Eşinin anlattığı "Hz. İsa" rüyası akıl alır gibi değil
Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı

Süper Lig devine transferini kendi açıkladı
Profesör verileri açıkladı: Sigara kullanımında dünya 1'incisi olduk

Dünya birincisi olduk, ama yanlış konuda!
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören çiftçi hayatını kaybetti

Keneden bir ölüm daha! Genç çiftçi hayata tutunamadı
İsrail'den Kuneytra baskını: 2 kişi alıkonuldu

İsrail Suriye’nin güneyinde 2 sivili alıkoydu