Mersin Kıyılarında Atık Kirliliği Turizmi Tehdit Ediyor

Mersin'in bazı kıyı kesimlerinde çöp, odun parçaları ve plastik atıkların oluşturduğu kirlilik gözlendi. Uzmanlar, karasal kaynaklı kirliliğin aşırı yağışlarla denize taşındığını belirterek, oluşan görüntünün turizmi etkileme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekti.

Mersin'in bazı kıyı kesimlerinde denize ve sahile ulaşan çöp, odun parçaları ile plastik atıklar dikkat çekti. Sosyal medyada da kıyılardaki kirliliğe ilişkin çok sayıda görüntü paylaşılırken, konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayas, özellikle kış aylarında yaşanan yoğun yağışlarla birlikte karada biriken atıkların dere ve nehirler aracılığıyla denize taşınmasının kıyı kesimlerinde ciddi kirliliğe yol açtığını belirtti.

Kirliliğin nedenlerine değinen Ayas, "Sosyal medyada son zamanlarda kıyı alanlarındaki kirlilik ile ilgili çok fazla miktarda görüntü paylaşılıyor. Bu kirliliğin asıl nedenlerinden bir tanesi karasal kirlilik. Nehirlerle taşınan kirleticiler, sahillerde ciddi oranda kirlilik oluşturuyor" dedi.

"Turizmi etkileme potansiyeli var"

Deniz ve sahillerin turizm açısından önem taşıdığını belirten Ayas, "Sonuç itibarıyla yerli ya da yabancı turistler sahilleri kullanma amacıyla geldiklerinde temiz bir denizle karşılaşmak isterler. Turizmi etkileme potansiyeli var. Karada yoğun miktarda kirleticiler de bulunuyor. Aşırı yağışlar karada biriken çöplerin denize taşınmasını sağladı" diye konuştu.

"Denizdeki kirletici yükü günden güne artıyor"

Deniz kirliliğinin uzun süredir devam eden bir problem olduğunu ifade eden Ayas, "Denizdeki kirletici yükü günden güne artıyor ve aslında daha görünür hale geldiği zamanda bizim için problem oluyor. Aslında denizde kirletici, başta plastikler olmak üzere, yıllardır kronikleşmiş bir problem ama bugün görünür olunca tabii ki vatandaşlarımızın, insanların tepkilerine neden oluyor. Bu da aslında denizlerin durumunu gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı