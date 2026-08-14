Mersin'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı, Kaza Anı Kamerada

Mersin'in Mut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mut ilçesi Cuma Pazarı üstündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 07 AGK 587 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 33 U 8304 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile motosikletin kavşakta çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün otomobilin yan kısmına düştüğü görüldü.

Aynı yerde dün de kaza olmuştu

Öte yandan, aynı noktada dün de traktör ile motosiklet çarpışmış, kazada motosiklet sürücüsü M.D. yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı