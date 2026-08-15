Mersin'de Operasyon: Kokain ve Esrar Ele Geçirildi

Mersin'de gemideki konteynerin soğutucu motor kısmında 3 kilo 490 gram kokain ve bir araçta 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Ekvador-Malta-Mersin güzergahından gelen bir gemiden tahliye edilen konteyner, ekiplerce X-Ray taramasından geçirildi.

Yapılan kontrollerde konteynerin soğutucu motor kısmında 3 kilo 490 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretine yönelik ekiplerce Mezitli ilçesinde bir araçta yapılan aramada da 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen E.İ.G, M.E. ve H.M.H. gözaltına alındı.

Kaynak: AA