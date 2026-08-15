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Bozyazı'da trafik denetimi: 36 sürücüye 276 bin TL ceza

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler araç ve motosikletlere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda, çevreyi rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik yayını yapan araçlar ile abartı egzoz kullanan motosikletler tespit edildi.

Denetimlerde 36 sürücüye toplam 276 bin lira ceza uygulandı.

Bir motosiklet trafikten menedildi.

Kaynak: AA
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