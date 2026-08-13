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Mersin Emniyet Müdürü Şehit Ailesini Ziyaret Etti

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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehit polis memurunun ailesini ziyaret etti.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehit polis memurunun ailesini ziyaret etti.

Aktaş, programı kapsamında eşi Nuray Aktaş ve emniyet çalışanlarıyla 1980 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütü mensuplarınca karakola düzenlenen baskın sonucunda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Kurumuş'un ailesiyle evlerinde bir araya geldi.

Aktaş, burada aile ile görüştü.

Ziyarette şehit Kurumuş için dua edildi.

Kaynak: AA
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